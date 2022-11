Miał kochankę w TVP i się nawrócił. "Duch Święty powalił Rafała na kolana"

Dziś oboje uważają, że małżeństwo to związek trojga: ich dwójki oraz Pana Boga. Poza tym głoszą, że "jeżeli małżonek szuka szczęścia poza małżeństwem, to znaczy, że małżeństwo jest do naprawienia". - Myślę, że ten kryzys spowodowany był tym, że tak naprawdę nie ufaliśmy Panu Bogu, nie oddawaliśmy się jego prowadzeniu, tylko żyliśmy tak, jak nam się podobało i Pan Bóg szanując naszą wolność, pozwolił nam na to. Sami doprowadziliśmy się do tego punktu, w którym byliśmy, a Pan Bóg tylko czekał, żebyśmy zwrócili się do niego o pomoc, jak to zrobiliśmy, to koła ratunkowe mieliśmy już przygotowane - ocenia Joanna Patyra.