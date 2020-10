Rafał i Gabriel z "Królowych życia" zostali okradzeni. "Nie było do czego wracać"

"Królowe życia" to program, który pokochała masa osób. Serial pokazuje kulisy życia przebojowych osób z Dolnego Śląska. Bohaterami są ludzie, którzy osiągnęli sukces i żyją według własnych zasad.

Życie Rafała i Gabriela nie zawsze było kolorowe. Mężczyzn wiele razy spotkało wiele przykrości, co można zobaczyć nawet w "Królowych życia" . Jakby tego było mało, panowie zostali dwa razy okradzeni. W rozmowie z reporterką "Jastrząb Post" zdradzili szczegóły tych przykrych zdarzeń.

Rafał i Gabriel zostali okradzeni. Wrócili do pustego mieszkania

"Miałem taką sytuację, że wyjechałem na weekend. Wróciłem i nie było do czego wracać. Wszystko było ukradzione, puste mieszkanie " - zaczął Gabriel. "Drugą taką historię mieliśmy w momencie, kiedy sprowadziliśmy się do Warszawy i urządzaliśmy sobie mieszkanie" - dodał Rafał.

"To był długi weekend majowy, chciałem sobie urządzić balkon, nie pojechaliśmy nigdzie za miasto, na żaden wyjazd, tylko postanowiliśmy spędzić go w mieście. Pojechaliśmy do jednego ze znanych centrów handlowych".