Radiowa Trójka po Wojciechu Mannie. "Atmosfera jest fatalna"

- Atmosfera w Trójce jest fatalna - mówi WP jedna z osób pracujących w radiu. - Czujemy, że doszło do krańcowego zdarzenia. Do tej pory nas ostrzeliwano, a teraz spuszczono na nas bombę - dodaje.

Czym są rozgoryczeni pracownicy Trójki?

- O ile pan Wojtek do końca pozostawał niezależny : udzielał wywiadów, które rozwścieczały każdą kolejną dyrekcję Trójki za nowej władzy, angażował się w obronę zwolnionych kolegów, podpisywał petycje razem z innymi pracownikami, pozostawał wierny swoim wartościom, o tyle Ania nigdy nie sygnowała swoim nazwiskiem podobnych inicjatyw . Taką przyjęła strategię, że zostanie z boku - mówi nasze źródło. - Do tego dochodzi kwestia tego, że w oczach wielu osób z radia Ania była beneficjentką dobrej zmiany, bo w wyniku przetasowania ramówki, jakiego dokonał PiS, pojawiała się na antenie częściej niż wcześniej - dodaje.

"Dobra zmiana" w Trójce

- Osobą, która miała dużo do powiedzenia na temat nowego harmonogramu anteny, był Piotr Metz , który w nowej rzeczywistości dość szybko się ułożył jako kierownik redakcji muzycznej. To w wyniku jego działań trzymająca się blisko niego Gacek przejęła po Grzegorzu Hoffmanie audycję w prestiżowym paśmie wieczornym - relacjonuje nasze źródło.

Choć na zmianie ramówki w wyniku rządów PiS Gacek skorzystała, to raczej nie z powodu wspierania PiS-u. - W Trójce nie była tak kojarzona. Ani z jej audycji, ani z rozmów z nią nie dało się właściwie powiedzieć, jaki ma światopogląd . Pewne były dwie rzeczy: że jest zdeterminowana, żeby osiągnąć swoje i gotowa na dużo - to po pierwsze, a po drugie, że jest blisko Piotra Metza uznawanego za szarą eminencję Trójki, odkąd umościł się w radiu już po zmianach, jakie wprowadziła nowa zmiana - przekonuje nas osoba ze środka radia. - Pluto właściwie na każdą redakcję, najbardziej oczywiście na publicystyki, a muzyczna nie podlegała naciskom, bo najwyraźniej Metzowi ufano na tyle, że dawano mu wolną rękę. Sytuacja zmieniła się dopiero, kiedy pojawiła się pani prezes Kamińska, która nie znosi takich wysp wolności. A już najbardziej nie przyjmuje do wiadomości, że inne kobiety mogą się jej nie podporządkowywać, stąd jej niechęć do Ani Gacek - dodaje.

Koniec z niepokornymi

Rozstanie z Anną Gacek miało być kroplą, która przepełniła czarę goryczy Wojciecha Manna, redaktora, który dotąd był jednym z nielicznych łączników z Trójką sprzed kulturalnej rewolucji nowej władzy. - Nie jest tajemnicą, że pan Wojtek nie jest najlepszego zdrowia. Jest w takim wieku, kiedy należy mu się szacunek i pomoc, a nie wystawienie do walki. W Trójce był uznawanym profesjonalistą, którego kochali słuchacze. Byliśmy w radiu przekonani, że pan Wojtek będzie na antenie jeszcze spokojnie ze dwa, trzy lata, bo jego stan zdrowia nie przekładał się na możliwość prowadzenia audycji. Ale prezes Kamińska zafundowała jemu i nam trzęsienie ziemi. I to na pewno będzie miało swoje konsekwencje wizerunkowe: wierni słuchacze odpłyną od Trójki, a w ślad za nimi pójdą inni pracownicy, którzy mają dość takiego traktowania - mówi nasze źródło, powołując się na rozmowy, który odbywają się na korytarzach radia. Często w nich mają się pojawiać tematy szukania zatrudnienia gdzie indziej.

Co dalej z radiową Trójką?

Przez chwilę władze Trójki miały borykać się z problemem łatania dziur, jakie powstały po rozstaniach z Gacek i Mannem. - Koledzy niechętni byli brać ich czasu antenowego. I nie chodzi nawet o to, że czuli się źle z odejściem Gacek, za którą nie wszyscy w radiu przepadali. Miała raczej stałą grupę zwolenników i antyfanów. Była osobą stanowczą, konkretną, nie traciła czasu. Dla niektórych jej zachowanie podchodziło pod impertynencję. Nie wszystkim się podobało, jak bardzo zdeterminowana i zawzięta jest. Osobiste sympatie na nic się w tym przypadku jednak nie przekładały, bo dziennikarze bali się najbardziej reakcji słuchaczy - mówi nam osoba ze środka Trójki. - Od początku spodziewaliśmy się, że program po Ani przejmie jej serdeczny przyjaciel Piotr Metz, któremu słuchacze by to wybaczyli. Ale nawet on katapultował. Wykpił się zaplanowanym już dawno spotkaniem. Nikt w radiu nie daje wiary, że nie dało się go przełożyć - dodaje.