Radek z "Big Brothera" trafił do szpitala. Co się stało?

Zobacz wideo: Magda Wójcik: "Nie wydałam jeszcze wszystkich pieniędzy. Będzie inwestycja w firmę"

W mediach społecznościowych często dzieli się też tym, co przytrafia mu się na co dzień i jak wygląda jego życie od kuchni. Nie brakuje zabawnych wpisów i filmików z wygłupami, ale jest tam też miejsce na poważniejsze przemyślenia. Tym razem przyznał, że, niestety, wiek i organizm nadwyrężony aktywnym trybem życia w końcu dały o sobie znać i musiał zadbać o swoje zdrowie.

Poinformował swoich obserwujących o tym, że trafił do szpitala. "Radziu się zepsuł, ale lada chwila mam nadzieję go naprawią", pisze we właściwym dla siebie, dowcipnym tonie. Wyjawił, że czeka go poważniejszy zabieg, ale jest dobrej myśli. Przede wszystkim podkreśla, że jest otoczony profesjonalną opieką.