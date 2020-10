Radek Kotarski przekazał swoje ferrari na WOŚP. Piękny gest i reklama książki w jednym

Bohaterem spotkania było też czerwone ferrari – symbol luksusu i… obiekt marzeń Radka sprzed wielu laty. - Czerwone ferrari dla mnie jest symbolem nieprawidłowego podejścia do pracy. Człowieka, który jest w stanie zaharować się na śmierć, aby tym samochodem jeździć. Dziś wiem, że to było niewłaściwe podejście – powiedział Radek Kotarski, który chce przekazać wymarzone czerwone Ferrari F430 F1 na aukcję WOŚP.

Kotarski opowiedział jaki ma związek książka z autem. Okazuje się bowiem, że przed laty autor niemal zaharował się na śmierć, aby móc zrealizować swój cel, jakim był zakup wspomnianego samochodu. Za wszystkim stały rady przeróżnych trenerów sukcesu, którzy nakazywali wyznaczanie sobie niemal niemożliwych celów do osiągnięcia, aby zmobilizować organizm do wytężonej pracy.

Dopiero podejście, które opisał w swojej książce, doprowadziło go do momentu, w którym mógł pozwolić sobie na zakup wymarzonego samochodu, co miesiąc temu zrobił.