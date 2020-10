Mołek odeszła z TVN. Prokop wbija jej szpilę

- To nie jest odpowiedź na pytanie coś zamiast czegoś, tylko coś obok czegoś. Magda wybrała internet zamiast telewizji, my wybieramy internet i telewizję. Uważam, że nie trzeba z czegoś zrezygnować, żeby robić różne rzeczy. Do internetu robię program "Z tymi, co się znają". Do telewizji robię swój program "Niezwykłe stany Prokopa" i parę innych. Teraz w listopadzie w TVN-ie pojawi się nowy show "Lego Masters", który prowadzę. Uważam, że można połączyć te dwa media bezkolizyjnie - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z jastrzabpost.pl.