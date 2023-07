"Pytanie na śniadanie": myślała, że jest poza anteną. Wypaliła, co ją zdziwiło w studiu TVP

- Rozumiem, że już jesteśmy poza anteną? - powiedziała zaproszona do studia "Pytania na śniadanie" ekspertka, wywołując salwy śmiechu ze strony Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego. Niestety to pytanie do prowadzących padło już po tym, jak zaproszona do programu gościni zdążyła podzielić się na antenie osobistym spostrzeżeniem.