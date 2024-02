"Pytanie na śniadanie" ma nowych prowadzących. Widzowie są wściekli

Fala krytyki pod zapowiedzią gospodarzy "Pytania na śniadanie"

"Odkąd nie ma starej obsady, ‘PnŚ’ nie da się oglądać", "Co, już w kabaretach jej nie chcą?", "Kto to?", "Oby tylko się nie śmiała", "Czy oni wyskakują z kapelusza od królika? Nie chcemy żadnego z nich, chcemy starą ekipę, to nie jest obsada to jest żenada" - to przykładowe komentarze, wśród których z trudem można odnaleźć pozytywne opinie o nowych prowadzących czy radość z takiego wyboru TVP.