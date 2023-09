"Pytanie na śniadanie". Lekarz opowiedział sprośny żart. Tomaszewska zasłoniła twarz

Tym sprośnym dowcipem lekarz zwrócił uwagę na częstą sytuację, gdy mężczyźni nie zdają sobie nawet sprawy, jakie leki na nadciśnienie przyjmują. Innymi słowy, to właśnie panowie częściej bagatelizują poważne problemy. A może to prowadzić do tragedii, gdy w porę nie zadbają o swoje zdrowie.