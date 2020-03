"Pytanie na śniadanie": Ida Nowakowska zaliczyła kompromitującą wpadkę

Każdy kilkugodzinny odcinek "Pytania na śniadanie" emitowany jest na żywo. Wpadki na antenie są zatem nieodłącznym elementem programu. O tym, jak bardzo potrafią zestresować, przekonała się na własnej skórze Ida Nowakowska. I to dwa razy w ciągu kilkunastu sekund.

"Urok" programów emitowanych na żywo polega na tym, że nigdy nie wiadomo, co może się w nich wydarzyć. Przejęzyczenia, wpadki, nerwowe śmiechy i próby ratowania programu to "chleb powszedni" dziennikarzy. Ostatnio do grona tych, którzy na antenie wpadli w tarapaty, dołączyła Ida Nowakowska.