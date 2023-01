"Pytanie na śniadanie": Cichopek ćwiczy pośladki. Kurzajewski łypie okiem

Gwiazda "M jak miłość" w licznych wywiadach nie kryła wdzięczności za to, że szefostwo TVP dało jej szansę na kolejny krok w karierze, podkreślając przy tym, że praca w śniadaniówce to spełnienie jej marzeń. Faktycznie, musi kochać swoją pracę, bo nie sposób odmówić Katarzynie Cichopek zaangażowania. Prezenterka co rusz udowadnia, że przed kamerami, dla swoich widzów, gotowa jest zrobić naprawdę wiele, a to zatańczyć, a to poćwiczyć pośladki.