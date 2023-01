Starcie na wizji. Widzowie zobaczyli prawdziwe oblicze Cichopek i Nowakowskiej

W piątek 6 stycznia na antenie TVP2 zadebiutował program "You Can Dance – Nowa Generacja 2". W nowym wydaniu tanecznego talent-show dla dzieci w składzie jurorskim zasiadły trzy popularne osoby: Kasia Cichopek, Agustin Egurolla oraz Ida Nowakowska. Szybko doszło do spięcia pomiędzy jurorami.