Tak Kalska wyglądała na początku kariery. Trochę się zmieniła

Adriana Kalska w mediach głównie jest znana ze swojego głośnego medialnego związku z Mikołajem Roznerskim. Do tej pory zagrała w kilku serialach i sztukach teatralnych, choć żadna z jej ról nie wybiła się na tyle, by pchnąć ją do pierwszej ligi polskich aktorek. Obecnie możemy oglądać ją w codziennym serialu TVN7 "Papiery na szczęście", choć od początku zainteresowanie tym serialem nie było tak duże, jak chociażby produkcją "M jak miłość", w której Kalska gra do dziś.