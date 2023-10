Pytają go o powrót do TVP. Zaskakująca odpowiedź Macieja Orłosia

Maciej Orłoś przez 25 lat był główną twarzą "Teleexpressu", do czasu, gdy stery na Woronicza przejął Jacek Kurski, a do TVP zawitała tzw. "dobra zmiana". Po tym jak w wyborach parlamentarnych PiS stracił sejmową większą na rzecz opozycji, Orłoś zabrał głos ws. ewentualnego powrotu do publicznej stacji.