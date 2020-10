Zapytał Wójcika o pieniądze. "Zwykły Polak nie zarabia tyle przez pół życia"

Po tym, jak założyciel kabaretu "Ani Mru Mru" odmówił udziału w programie TVP, a na swojego zastępcę ironicznie wskazał Jakimowicza, ten pospieszył mu z odpowiedzią. Wyjątkowo mocną.

Kilka dni temu Marcin Wójcik ujawnił w swoich mediach społecznościowych treść listu, w którym odmawia Telewizji Polskiej udziału w programie "Kabaret za kulisami". W obszernej odpowiedzi podkreśla, że z TVP nie współpracuje od czasu, gdy na jej czele stanął Jacek Kurski i wymienia całą listę zarzutów pod adresem publicznego nadawcy. Kabareciarz pisze m.in. o zakłamywaniu rzeczywistości i bezwstydnej propagandzie, którą uprawia TVP, a następnie wprost nazywa ją tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości.

W dalszej części ironicznie zaś wskazuje, kto mógłby go zastąpić na kabaretowej scenie. Wójcik przywołał w tym miejscu nazwiska Jarosława Jakimowicza i Idy Nowakowskiej, określając ich mianem "dowcipnych gwiazd". Jakimowicz nie czekał długo z odpowiedzią.

Wójcik gorzko o TVP: "Nie zapowiada się, żebym tam się pojawił"

Jakimowicz, najnowsza twarz TVP Info, który razem z Magdaleną Ogórek prowadzi program "W kontrze", początkowo niemniej dowcipnie odniósł się do wpisu kabareciarza na swoim Instagramie. Drwiąc z Wójcika, nazwał go "twardzielem z charakterem". Jednak z każdym kolejnym zdaniem atakował artystę coraz mocniej, pytając go przede wszystkim o pieniądze, które zarobił w TVP.

"Z cyklu twardziele z charakterem! Marcin Wójcik zapraszał mnie kiedyś na spektakle. Miałem wrażenie, że się lubimy. (...) Odezwał się w nim heroiczny twardziel, który ma w d. TVP PIS! OK. Pokaż twardzielu, ile zarobiłeś w tej i dzięki tej telewizji kasy? Ty i agencja, która ciebie reprezentuje? Akurat ich stawki uchodziły za chore, ale zawsze im tego gratulowałem. Co, do jakiego projektu nie dogadałeś się z TVP, że tak im się odgrywasz?" - pisał, sugerując że postawa Wójcika ma drugie dno. Najmocniejsze słowa pod adresem byłego kolegi Jakimowicz zostawił jednak na koniec.

"Zwykły Polak nie zarabia tyle przez pół życia, a Ty idealnie wpisujesz się w grono tzw. gwiazd TVP, które po rozstaniu piszczą, jakie to bagno, bo nie są już u tzw. żłoba. A i jeszcze jedno, w tym samym programie Robert Górski występował wcześniej i dostawał dokładnie takie same pieniądze, dlaczego jego nie zaatakujesz? Gdyby Ci zaproponowali 10 tys. zł, to mordę byś trzymał krótko!" - zakończył ostro Jakimowicz.