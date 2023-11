Putin "hoduje" sobie ekspertów. Zaczynają grozić Polsce

W ten sposób propaganda w Rosji spełnia co najmniej trzy cele: zmiękcza własne społeczeństwo, przygotowuje je do wojny. Cel drugi to przekonywanie Rosjan o wszechpotędze państwa rosyjskiego, o sile Putina, o słabości Zachodu. Rosjanie mają być do wojny zawsze gotowi, ale i przekonani o swojej sile. Cel trzeci to pośrednie oddziaływanie na nas, na Zachód. W końcu interesujemy się tym, co tam wygadują. Im większe głupoty, tym bardziej się zastanawiamy, czy ci Rosjanie zwariowali, ale jednocześnie dopuszczamy, że może zwariowali, ale są zdolni do wszystkiego. I dlatego, kiedy w programach publicystycznych oni straszą jądrowym atakiem na Polskę, to zawsze znajdą się w Polsce czy Europie tacy, którzy się będą bać. A strach jest potężnym instrumentem oddziaływania Rosji na Zachód.