Przez rok potajemnie nagrywała Rosjan. Wiemy, co mówią o Putinie naprawdę

Dokument nie jest pozbawiony wad: trwa 50 minut, co oczywiście jest za krótkie, jak na tak ważny problem, jakim jest stosunek zwykłych Rosjan do wojny ("specoperacji"). Wątki i problemy są ledwie zarysowane, filmowi brakuje głębi. To bardziej szkic niż głęboka analiza. Ale trzeba też zrozumieć, że autorka musiała działać w ukryciu, a za filmowanie i szczere rozmowy z ludźmi mogła jej grozić poważna kara z więzieniem włącznie. Trzeba więc docenić jej odwagę. Niełatwo też o bohaterów w kraju, gdzie ludzie po prostu boją się mówić publicznie, co myślą, bo jest to surowo karane.