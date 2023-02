Putin miał być Piotrem Wielkim, został memem. Kremlowska propaganda po roku nudzi już nawet Rosjan

Naturalnie. Ta wojna zaczęła się rok temu od wyśmiewania Ukraińców, że co oni mają za armię, to jest żart, nie armia! My to mamy armię – drugą co do potęgi na świecie. Zdobędziemy Kijów w dwa-trzy dni. Mamy nowoczesny sprzęt, najnowszą technikę wojskową, nieograniczone zasoby.