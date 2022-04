"Przez Atlantyk". Dramatyczne wyznanie Liroya. Antek tylko kiwał głową

- Kradliśmy na dworcach. Potrafiliśmy to robić, to robiliśmy. Bywało, że nie miałem na jedzenie. Pierwszy raz zemdlałem z głodu, jak miałem sześć-siedem lat. Byłem na ucieczce wiele dni, mieszkałem w lesie. Kumpel, który miał przynieść jedzenie od rodziny pod Kielcami, został złapany. Więc sam uciekałem, byłem zdesperowany i nie wiedziałem, co robić. Wsiadłem w autobus, który jechał do Kielc i tam zemdlałem z głodu - wspominał.