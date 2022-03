"Przez Atlantyk". Dramat Renulki po nieprzespanej nocy. Domagała się wyłączenia kamer

Później do głosu doszła sama Renulka, która miała problem, że z 12 osób na pokładzie "tylko 6 jest zobowiązanych do wacht". Piła oczywiście do czterech osób ekipy telewizyjnej. Przedstawicielka tej grupy tłumaczyła jej, że oni też nie przesypiają całych nocy, bo gdy celebryci pełnią wachtę, oni muszą zgrywać materiał, zabezpieczać nagrania itp., co także wymaga czasu. Poza tym ekipa telewizyjna, jak zauważył kapitan, nie jest formalnie częścią załogi i nie zajmuje się sprawami bezpośrednio związanymi z nautyką.