Przesada? Pogrzebali uczestników "The Traitors". Na ratunek czekali w trumnach

W czwartym odcinku "The Traitors" zarówno uczestnikom, jak i widzom nieco dłużej przyszło czekać na to, kogo nocą wyeliminowali z gry Zdrajcy. Podczas śniadania nieoczekiwanie zabrakło nie jednego, ale aż trzech uczestników: Aleksa, Julii i Piotra. Kiedy Malwina Wędzikowska pojawiła się w drzwiach jadalni, gracze zaniemówili. Dezorientacja była jeszcze większa, gdy okazało się, że to właśnie ona stoi za "uprowadzeniem" dwóch uczestników, których odnalezienie - na podstawie kilku wskazówek - było kolejnym zadaniem grupy.