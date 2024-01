Przemysław Babiarz zostaje w TVP? Ale jego fani nie mogą spać spokojnie

- Mimowolnie pokazano, że zdrowie jest ważniejsze od Boga. A przecież faktycznie tak nie jest. [...] Bo to Pan Bóg jest dawcą zarówno życia, jak i zdrowia. [...] Ten mocno ograniczony dostęp do kościołów, do Eucharystii, był ze strony rządzących za daleko idącym krokiem. Bo ktokolwiek by nie rządził, nie ma prawa tak mocno ingerować w życie religijne ludzi - wyznał w książce "Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe, w rozmowach Michała Bondyry".