Przemysław Babiarz przetrwał po zmianach władz TVP. Co będzie robił?

Przemysław Babiarz w listopadzie skończy 61 lat. Dziennikarz coraz bardziej zbliża się do wieku emerytalnego. Gdy w TVP nastąpił przewrót i nowe władze rozpoczęły "wymiatanie" bałaganu po poprzedniej ekipie, Babiarz mógł martwić się o to, że straci zatrudnienie. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że doświadczony dziennikarz i prezenter, który w swojej pracy zawodowej para się głównie komentowaniem wydarzeń sportowych, po zmianach w TVP będzie robił dokładnie to samo.