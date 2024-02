"Va Banque" wraca na antenę TVP. "Zmiany, zmiany, zmiany"

"Już nie mogę się doczekać emisji z panem Przemysławem", "Dla mnie najlepszy teleturniej", "Jak dobrze to czytać. Bardzo dobra wiadomość, bo dzień bez ‘Va Banque’ to nie jest to samo", "Nareszcie, mam nadzieję że z panią Kasią i Przemkiem", "Super, czekam, bo już się martwiłam, że mój ulubiony teleturniej został zdjęty z anteny. Mam nadzieję, że prowadzącym będzie niezmiennie pan Przemysław Babiarz".