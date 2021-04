Andżela z "13. posterunku" powróciła. Tak dziś wygląda

Pod koniec lat 90. Maciej Ślesicki stworzył serial, który przeszedł do historii polskiej telewizji. Na terenie warszawskiego posterunku policji działy się rzeczy niezwykłe, śmieszne, a czasem żenujące. W "13. posterunku" absurd mieszał się z komizmem i dobrym smakiem, a powstała z tego mieszanka wybuchowa skutecznie rozśmieszała miliony Polaków.

Głównymi bohaterami była grupa nietypowych policjantów, których codzienne perypetie dostarczały widzom wielu powodów do śmiechu. Tym zwariowanym funkcjonariuszom przewodził posterunkowy Cezary Cezary. "13. posterunek" budził skrajne emocje. Krytycy podkreślali słabości realizacji i niski poziom humoru.

Co by jednak nie mówić, produkcji "13. posterunku" udało się skompletować na planie doborowe aktorskie towarzystwo: Marek Perepeczko, Arkadiusz Jakubik, Cezary Pazura, Piotr Zelt, Katarzyna Woźniak, Marek Walczewski czy Ewa Szykulska. W obsadzie znalazła się też Joanna Jędrejek, która wcielała się w postać seksownej Andżeli. Co się z nią stało, gdy w 2000 r. niemal zniknęła z telewizji?