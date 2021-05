Przed Eurowizją doszło do oszustwa? Nowy skandal wisi w powietrzu

W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby maltański publiczny nadawca - PBS (odpowiednik naszej Telewizji Publicznej) nieuczciwie wykorzystał pieniądze podatników, by podbić szanse Destiny Chukunyere u bukmacherów. Podobno część polityków do refleksji skłonił słaby wynik Destiny w głosowaniu widzów w sobotnim wielkim finale. Destiny za wykon piosenki "Je Me Casse" zdobyła skromne 47 punktów od widzów, co pogrzebało jej szanse na wygraną.