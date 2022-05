"Prorosyjska słabość Tuska" w "Wiadomościach". Tak żenującego materiału dawno nie było

Jakby tego było mało, do tematu "prorosyjskiej słabości Tuska" dorzucono też wątek likwidacji KRUS-u. Co prawda nie przez szefa PO, a polityków Stronnictwa Ludowego. Po co o tym wspominano? By na sam koniec zapewnić widzów, że "PiS planuje dalsze wsparcie dla rolników" i w przeciwieństwie do opozycji, już pracuje nad programem do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.