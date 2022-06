Prorok z sekty obnażony. Zrobili serial, którego nie da się oglądać spokojnie

23 lata i sześcioro dzieci

Jedną z najbardziej poruszających historii w miniserialu są losy Ruby Jessop. Jako dziecko nie chciała stosować się do reguł. Była zakochana po uszy w koledze, co nie umknęło uwadze dorosłych. Miała 14 lat, gdy Warren Jeffs zmusił ją do ślubu. Dopiero w dniu ceremonii dowiedziała się, że jej mężem będzie jej daleki kuzyn. Ślub miał zakończyć jej bunt. Mając 15 lat Ruby uciekła do brata, który wcześniej odszedł ze społeczności. Warren Jeffs był przerażony. Gdyby sprawa trafiła do mediów lub władz, ścigano by go za zmuszenie dziecka do ślubu i de facto współudział w gwałcie.