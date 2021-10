Pedofil i lider sekty. Przez lata był nietykalny. Ofiary odzyskały w końcu głos

Społeczność była podzielona na grupy ("The Army of Salvation", "The Elder Servants", "The Comalos"), by każdy dokładnie znał swoje miejsce w kolonii. Każda osoba pracowała po ponad 12 godzin dziennie, nie dostając za to ani grosza. Byli odseparowani od świata. Colonię Dignidad okalał mur i drut kolczasty. Tylko kilka osób miało dostęp do broni i byli to strażnicy, którzy pilnowali, by nikt z zewnątrz nie wszedł na teren kolonii, ale też by nikt jej nie opuścił bez pozwolenia.