"Sprzątaczka". Bieda, przemoc i śmierdzące toalety. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Ten serial jest w wielu momentach wstrząsający, bo uświadamia, jak niewiele kobiet jest w stanie dźwignąć tak wielki trud walki o niezależność. Historia serialowej Alex to przypadek – wydawałoby się – skrajny. Ucieka od partnera, który pije i znęca się nad nią psychicznie. Jest też ofiarą przemocy finansowej, bo Alex nie ma swoich pieniędzy. Na najbardziej podstawowe rzeczy pieniądze wykładał zawsze jej partner. Nie ma wykształcenia, bo choć dostała się do college’u, to zrezygnowała z niego dla faceta. Z biologicznym ojcem nie utrzymuje kontaktu. Matka (w tej roli Andy McDowell) to szalona artystka, która nie jest w stanie zadbać o samą siebie, a co dopiero o córkę i wnuczkę. Przypadek może i skrajny, ale czy niemożliwy do spotkania w prawdziwym życiu? No właśnie.