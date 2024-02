Prokop wyznał, czyje zdjęcie chciałby mieć nad łóżkiem. Wellman złapała się za głowę

- Pamiętam, że na samym początku próbowano nas rozdzielić z Dorotą Wellman. Mimo że przyszliśmy jako para, to trwały różne próby, żeby nas połączyć z innymi partnerami. Te próby spełzły na niczym. Po obejrzeniu wszystkich taśm wyszło na to, że razem pasujemy do siebie najlepiej. I od 25 lat jesteśmy razem i nic nas nie rozdzieli - wyznał Prokop w 2022 r. w rozmowie z serwisem Dzień Dobry TVN.