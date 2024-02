Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Prowadzący przekręcił nazwisko celebryty

Do wpadki doszło w poniedziałek 12 lutego, gdy w studiu "Pytania na śniadanie" pojawił się temat histerii u dziecka. Tuż obok ekspertki z dziedziny psychologii zasiadł Maciej Pela, kojarzony głównie jako mąż Agnieszki Kaczorowskiej i uczestnik "You Can Dance". Antonowicz, który przedstawił gości programu, najwyraźniej nie wiedział, z kim ma do czynienia, bo odczytał z kartki "Maciej Pleja".