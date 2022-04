Ogień strawił wszystko. Spłonął dom uczestniczki show TVN "Projekt Lady"

Ekipa programu "Dzień dobry TVN" odwiedziła miejsce tragedii rodziny Izabeli Szimke, znanej z pierwszej edycji programu "Projekt Lady". W Jasienicy, w woj. śląskim jeszcze do niedawna stał dom uczestniczki. Teraz wnętrze budynku jest niemal doszczętnie spalone, a to na skutek pożaru, do którego doszło w minioną niedzielę 27 marca.