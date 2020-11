Skandaliczne zachowanie mentorki z "Projekt Lady". Pojawiła się pijana?

"Była tak wiarygodna, że w pewnym momencie myślałam, że jednak wypiła tę wódkę. Ale przecież dama nie pije wódki, więc to na pewno była woda", "Po ćwiartce to by się tak nie załatwiła na pewno. To musiała z pół litra albo więcej wypić, żeby w takim stanie była" - komentowały uczestniczki "Projekt Lady".