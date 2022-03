Miażdżą, ale oglądają. Nowe show TVN okazało się hitem

Jeszcze większą dyskusję wywołały same występy – widzowie nie kryli zażenowania występami uczestników przebranych za tort, słońce czy nawet prysznic. "Ale żenada ..." "Te entuzjastyczne komentarze to chyba rodzina pisze. Nie da się, no nie da…", "Ale to jury to porażka", "Masakra, jaki gniot", "DRAMAT I MASAKRA", "Obejrzałem od razu dwa razy: pierwszy i ostatni. Takiego shitu dawno nie było w TVN", "Dramatycznie złe…" – to tylko kilka komentarzy i nie da się ukryć, że widzowie nie przebierali w słowach.