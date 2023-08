Profanacja hymnu i wściekły Kryszak. "Wiadomości" pokazały festiwal Owsiaka

- To jest jakieś trele-morele. Ja w ogóle nie rozumiem, nie wiem, jak się do tego odnieść. To jest jakaś głupota, jakieś absurdy – takimi słowami Katarzyna Kolenda-Zaleska zareagowała na pytanie dziennikarza WP o sugestie, że festiwal Pol’and’Rock zmienił się w wiec wyborczy opozycji. Do takiego wniosku doszli nie tylko politycy Suwerennej Polski, ale także redakcja "Wiadomości" TVP.