Cała prawda o Owsiaku. Tak zwalcza "antyobywatelski system"

Dokument "Fenomen" to ciekawa próba dotarcia do tego, kim Owsiak jest, w co wierzy i co go ukształtowało. Jednak za mało, jak na mój gust, widać w tym filmie Owsiaka w ruchu, w akcji, w biegu. Szef WOŚP wyznaje, że w czasie roku niszczy kilka par słynnych okularów w czerwonych oprawkach. – Jak się wkur…, to w pierwsze co leci, to okulary – mówi. Takich właśnie niedyskretnych momentów mi tu brakuje: Owsiaka płaczącego, wściekłego, w ferworze, w biegu. Nie raz widywaliśmy go takim na scenie Pol’and’Rocka – gdy emocjonalnie czy wściekle przemawiał do tłumu zdartym głosem.