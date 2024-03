Problemy TVP z finansowaniem dotknęły aktorów "Klanu". Zostali bez wypłat

TVP ma zablokowane środki. Aktorzy "Klanu" zostali bez pensji

- Nasze zapłaty zawsze wpływały do dziesiątego dnia każdego miesiąca. To ogromna produkcja i nigdy nie było problemów. Niestety od stycznia nic nie dostajemy, wiem, że niektórzy z obsługi wynegocjowali sobie jakiś procent, by mieć na opłaty. Ja nie dostałam nic ani za styczeń, ani za luty - wyznała w rozmowie ze wspomnianym tabloidem jedna z aktorek "Klanu".