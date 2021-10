"Prince Charming": to ona prowadzi pierwsze gejowskie show. Pamiętacie ją z "Roweru Błażeja"?

Bo kocham słońce! Wydawało mi się, że to będzie taka fajna przygoda. Chciałam nie tylko nauczyć się angielskiego, ale też zmienić życie. Wydawało mi się, że będę surfowała codziennie po zajęciach. I to jest piękne miejsce, ale to nie do końca było tym, na co liczyłam. Tak zaczęła się moja przygoda z podróżowaniem, uwielbiam to robić. Przez rok przepłynęłam Pacyfik, weszłam na Kilimandżaro. Przeżyłam kilka fajnych przygód i to tak zostało we mnie. Od tego czasu co roku mówię sobie "już mniej podróży, już się ustatkuję". Teraz przez pandemię rzeczywiście to się stało.