Ogłoszono prowadzącą pierwszego gejowskiego show w Polsce. Kim jest Aggie?

Prowadząca "Finding Prince Charming" wierzy, że sprawdzi się w roli oddanej powierniczki uczestników programu. - Wydaje mi się, że będę dla nich taką starszą siostrą. Jak trzeba będzie, to powiem "Panowie, kurde, o co chodzi", a jak trzeba będzie przytulić, to myślę, że też będę w stanie to zrobić. Będę też wsparciem dla kawalera, bo to nie jest łatwe wybrać spośród 13 mężczyzn - dodała.