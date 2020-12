Prezes Polskiego Radia wydała nowe wytyczne dla dziennikarzy. To kolejne ograniczenia

Nowe twarze TVP

Trzeba przyznać, że władze Polskiego Radia robią w ostatnim czasie wiele, by je dostrzeżono, choć wątpliwe jest, by rozgłos w tych przypadkach działał na wizerunkową korzyść Zarządu. Niedawno Polskie Radio wystąpiło do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie kilkudziesięciu nazw popularnych trójkowych audycji, których autorzy odeszli ze stacji. Publiczny nadawca rości sobie prawa do min. do nazwy audycji Wojciecha Manna "Manniak po ciemku", "Markomanii" Marka Niedźwieckiego czy też "Raportu o stanie świata" Dariusza Rosiaka, który jako pierwszy po odejściu z Trójki z sukcesem przeniósł swój program do sieci, w całości realizując go ze składek słuchaczy. Sytuacja w radiowej Trójce, a właściwie tym, co po niej pozostało, też daleka jest od normalności.