Premiera "Rekrut: FBI" nadchodzi. Zobacz zwiastun nowego serialu AXN

"Rekrut: FBI" (spin-off serialu "Rekrut") to historia nauczycielki w średnim wieku, która postanawia podążyć za marzeniami i zostać najstarszą kobietą przyjętą do Akademii FBI w Quantico. Po ukończeniu szkolenia zostaje przydzielona do specjalnej jednostki w Los Angeles. Telewizja AXN pokaże serial "Rekrut: FBI", jako pierwsza w Polsce już we wtorek 19 marca o godz. 22:00.