"Potwór" powraca. Netflix opowie o kolejnych mordercach

Lyle i Erik Menendez to bracia, którzy mieli "wszystko": luksus, bogactwo, willę w Beverly Hills, studia w Princeton. Ale i tak było im mało i latem 1989 r. postanowili przejąć całe bogactwo zamożnych rodziców. Wieczorem 20 sierpnia 21-letni Lyle i 18-letni Erik wkroczyli do sypialni rodziców. Jeden z braci kilkukrotnie strzelił do ojca. Przerażona matka próbowała uciekać, jednak kule szybko dosięgły i ją - dostała w udo, twarz, korpus i serce. Po wszystkim bracia poszli do kina, aby zagwarantować sobie alibi.