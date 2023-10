Prawda wyszła na jaw. Prezenterka "Wiadomości" próbowała ratować swoją wypowiedź

Liberadzki stwierdził, że umowa koalicyjna to sprawa wewnętrzna poszczególnych partii i zwrócił uwagę na inny aspekt sporu politycznego. Za przykład podał Niemcy, gdzie ustępująca kanclerz Merkel "nie powie pół złego słowa o kanclerzu Scholzu", choć stoją po przeciwnych stronach barykady politycznej (Merkel to Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, Scholz to Socjaldemokratyczna Partia Niemiec).