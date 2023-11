Prawda wyszła na jaw po latach. Menadżer Mandaryny ujawnił, co doprowadziło do wpadki w Sopocie

Odium feralnego występu Marty Wiśniewskiej na festiwalu w Sopocie, do dziś ciągnie się za artystką. Choć od słynnej wpadki minęło już prawie 20 lat, nie do końca wiadomo, co przesądziło o blamażu ówczesnej żony lidera Ich Troje. Nowe światło na wydarzenia sprzed lat rzucił ostatnio były menadżer artystki. W rozmowie z jednym z portali ujawnił, co wydarzyło się w Sopocie.