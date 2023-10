Pracownicy TVP "liczą na cud". Wielu boi się o swoje posady

- Ludzie są przekonani, że zmiany w TVP, jeśli nastąpią, to najwcześniej w styczniu. Generalnie wszyscy boją się o pracę, ale chyba liczą na cud. Są przekonani, że jak Koalicja Obywatelska wejdzie do TVP, to wylecą ci, co dawali gębę na antenie, a inni zostaną - mówił serwisowi Wirtualnemedia.pl jeden z reporterów TVP Info.