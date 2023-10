Gąsowski zmiażdżył Wolskiego. "Nadgorliwy funkcjonariusz rządowej TVP"

- Stworzyliśmy - przepraszam, mówię to jako współwinny - propagandę na gorszym poziomie niż w latach 70. Ten naród został po prostu upokorzony - to część zadziwiającej wypowiedzi Marcina Wolskiego, który w ostatnich latach słynął ze skandalicznych wypowiedzi na antenie TVP Info. Do autorefleksji satyryka po wyborach, które najprawdopodobniej będą początkiem końca rządów PiS, odniósł się Piotr Gąsowski.