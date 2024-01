Powalczy o Kryształową Kulę. Nowe nazwisko w "Tańcu z gwiazdami"

Po rocznej przerwie widzowie w końcu zobaczą "Taniec z gwiazdami" w nowej odsłonie. Edward Miszczak zapowiadał rewolucyjne zmiany i wygląda na to, że udało się to osiągnąć. Program zobaczymy w nowym studiu, a w gronie jurorów ze starej gwardii pozostała tylko Iwona Pavlović. Pudelek dotarł do informacji o nowym składzie jury - ku zaskoczeniu wielu pojawiło się tam nazwisko Ewy Kasprzyk.