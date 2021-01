Postanowili się rozstać. "Bajka dobiegła końca i nie ma happy endu"

"Love Island. Wyspa miłości" to jeden z hitów telewizji Polsat. Wybierani na castingach uczestnicy to kilka osób, które kompletnie siebie nie znają, a ich misją jest odnalezienie w tym gronie miłości. Pary się zmieniają, bowiem z biegiem czasu jedni uczestnicy odpadają, a nowi dochodzą do programu. To właśnie dzięki "Love Island" usłyszeliśmy o Julii Nowakowskiej i Dominiku Grocie.