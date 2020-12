Julia i Dominik z "Love Island" razem dążą do perfekcji. Wspólny wysiłek spaja ich związek

Choć Julia Nowakowska z "Love Island" wygląda niemal perfekcyjnie, jej ukochany - Dominik Grot - nieustannie motywuje ją do ćwiczeń. Dziewczyna jest mu za to wdzięczna.

"Love Island. Wyspa miłości" to jeden z największych hitów telewizji Polsat. Wybierani na castingach uczestnicy to kilka osób, które kompletnie siebie nie znają, a ich misją jest odnalezienie w tym gronie miłości. Pary się zmieniają, bowiem z biegiem czasu jedni uczestnicy odpadają, a nowi dochodzą do programu. To właśnie dzięki "Love Island" usłyszeliśmy o Julii Nowakowskiej i Dominiku Grocie.

Julia Nowakowska i Dominik Grot to zwycięzcy drugiej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Choć z początku nic nie zapowiadało, że ta dwójka się ze sobą zejdzie, w pewnym momencie "kliknęło". A oni przepadli. Od tamtej chwili nie widzieli poza sobą świata.

Julia i Dominik przez większą część programu byli nierozłączni, dlatego też nikogo chyba nie zaskoczyło, że to właśnie oni zwyciężyli drugą edycję show. Po programie ich miłość się nie zakończyła, jak uczucie ich kolegów z programu. Wręcz przeciwnie - pielęgnują swoją relację i rozwijają tę znajomość.

Okazuje się, że Dominik jest dla Julii ogromnym motywatorem. - Razem ćwiczymy, a jak nie mam ochoty, to on potrafi mnie odpowiednio zmotywować, żeby pójść do siłowni. Zauważyłam, że dzięki niemu coraz bardziej lubię aktywnie spędzać czas i polubiłam ćwiczyć, zwłaszcza że widzę efekty i to, jak zmienia się moja sylwetka - powiedziała Julia w rozmowie z "Faktem".

Dla telewidzów Julia już wcześniej wyglądała niemal perfekcyjnie. Dziewczyna rzeczywiście jeszcze przed programem prezentowała się nienagannie. Wygląda jednak na to, że zawsze może być jeszcze lepiej, a Dominik wydobywa z ukochanej to, co najlepsze.

